Спектакль "Супница или кипящие страсти"

ДК Выборгский представляет потрясающую комедию "Супница или кипящие страсти", поставленную по мотивам произведения Робера Ламуре. Сюжет пьесы разворачивается вокруг плодородных виноградников Бордо, перешедших в наследство главной героине Виолетт. А где наследство и деньги, там проблемы, зависть, алчность и жадные родственники. Гостей вечера ждет уморительная история, полная интриг, уловок, любви и даже скрытой войны.
В ролях: Нина Усатова, Андрей Ургант, Зоя Буряк, Дмитрий Малашенко, Светлана Письмиченко, Ирина Ларионова и др.
Продолжительность: 2 часа 20 минут
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15
Фото: dkvyborgsky.com
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