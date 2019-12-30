Спектакль "Супница или кипящие страсти"

Возрастное ограничение: 12+.

ДК Выборгский представляет потрясающую комедию "Супница или кипящие страсти", поставленную по мотивам произведения Робера Ламуре. Сюжет пьесы разворачивается вокруг плодородных виноградников Бордо, перешедших в наследство главной героине Виолетт. А где наследство и деньги, там проблемы, зависть, алчность и жадные родственники. Гостей вечера ждет уморительная история, полная интриг, уловок, любви и даже скрытой войны.

В ролях: Нина Усатова, Андрей Ургант, Зоя Буряк, Дмитрий Малашенко, Светлана Письмиченко, Ирина Ларионова и др.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com