Спектакль "Странствия Нильса"

Возрастное ограничение: 12+.

Сказка Сельмы Лагерлёф повествует о мальчике, который верхом на гусе совершил путешествие через всю Швецию и увидел ее города, села, леса, реки, горы и озера.

Нильс был отвратительным хулиганом. Он гонял по двору кур, бросал камни в коров и дергал за хвост кота. Однажды мальчик зло пошутил над лесным гномом, и тот превратил его в маленького человечка. Вместе с гусем Мартином Нильс отправляется в путешествие. По пути с героем происходит много чего неприятного, но на выручку ему всегда приходят друзья.

История Нильса заканчивается благополучно. Он вновь становится большим мальчиком, встречает своих родителей и прощается с детством.

Продолжительность: 2 часа 20 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru