Спектакль "Странствия Нильса"

Возрастное ограничение: 12+.

Сказка С. Лагерлёф повествует о мальчике, который верхом на гусе совершил путешествие через всю Швецию, увидел ее города и села, леса и реки, горы и озера.

Нильс был отвратительным хулиганом. Он гонял кур, бросал камни в коров, мучал кота. Однажды мальчишка зло пошутил над лесным гномом, и тот уменьшил его в размерах и превратил в беспомощного человечка.

Вместе с гусем Мартином Нильс пристал к стае диких гусей и отправился в Лапландию. По пути с героем приключались разные неприятности, но на выручку ему всегда приходили товарищи. Сам Нильс не раз выручал друзей.

Эта история заканчивается благополучно: Нильс вновь становится большим мальчиком и встречает своих родителей.

Когда: 11 февраля в 11:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru