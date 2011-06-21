Спектакль "Спасти рядового Гамлета"

По сюжету труппа артистов прилетела в провинциальный город играть спектакль "Гамлет". Актер, исполняющий главную роль, не приехал. Начинается паника, каждый придумывает, как спасти постановку, потому что отменять нельзя. Спасение приходит во время застолья: в гостинице соседом оказывается известный народный артист.
Зрителей ожидает многожанровый спектакль в двух действиях, наполненный танцами, живым вокалом и музыкой. Вы узнаете, удастся ли "Спасти рядового Гамлета"?
Фото: ВКонтакте / Спасти рядового "Гамлета" | Спектакль
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все