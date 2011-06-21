  1. Главная
Спектакль "Спасти рядового Гамлета"
Сегодня, 19:00
667
Спектакль представят 20 сентября во Дворце культуры имени Ленсовета. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

По сюжету труппа артистов прилетела в провинциальный город играть спектакль "Гамлет". Актер, исполняющий главную роль, не приехал. Начинается паника, каждый придумывает, как спасти постановку, потому что отменять нельзя. Спасение приходит во время застолья: в гостинице соседом оказывается известный народный артист. 

Зрителей ожидает многожанровый спектакль в двух действиях, наполненный танцами, живым вокалом и музыкой. Вы узнаете, удастся ли "Спасти рядового Гамлета"? 

Фото: ВКонтакте / Спасти рядового "Гамлета" | Спектакль 

