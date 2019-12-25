Спектакль "Сотворившая чудо"

Возрастное ограничение: 12+.

Имя героини Элен Келлер, первой слепоглухонемой писательницы и художницы XIX века, давно уже стало национальной гордостью США. Сама история обучения безнадежно больной девочки – легендой, сенсацией.

В основе сюжета трогательная, смешная и пронзительная пьеса о взаимоотношениях Учителя и Ученика, о борьбе за пробуждение разума, воскрешение человеческой души, борьбе за личность, которая прячется в нелепом, жалком и поначалу несчастном существе.

Длительность: 3 часа

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru