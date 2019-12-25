Спектакль "Сорочинская ярмарка"

Новый спектакль Театра Эстрады имени Аркадия Райкина представляет молодой, но уже довольно известный актер и режиссер Илья Архипов. Сюжет поставлен по произведениям Николая Гоголя. Действие разворачивается в солнечный день в Малороссии.
Зрителей ждут волшебные превращения и мистические происшествия, на сцене оживут предания и произойдут непредсказуемые курьезы. Соединить сердца влюбленных сумеют те, от кого помощи ожидают в последнюю очередь.
Адрес: Театр эстрады имени Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27
Фото: estrada.spb.ru
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