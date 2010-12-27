Спектакль "Снежная королева"

Возрастное ограничение: 6+.

Сюжет сказки "Снежная королева" хорошо знаком всем нам с самого детства. Поэтому эта история найдет отклик у любого человека – от мала до велика.

Кай и Герда были счастливыми детьми, но только до тех пор, пока в сердце и глаза Кая не вонзились осколки льда. Мальчика увозит в свой ледяной дворец Снежная королева. Герде предстоит пройти немало испытаний, чтобы найти своего друга и растопить его заколдованное ледяное сердце.

Когда: 16 февраля в 18:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru