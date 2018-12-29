Спектакль "Снежная королева"

Возрастное ограничение: 6+.

Сюжет сказки "Снежная королева" хорошо всем знаком с самого детства, поэтому история найдет отклик в душе каждого человека — от мала до велика. Кай и Герда были счастливыми детьми до тех пор, пока в сердце мальчика не вонзились осколки льда. После этого Кая увозит в свой дворец Снежная Королева. Герде предстоит пройти немало испытаний, чтобы найти своего друга и растопить его ледяное сердце.

Это история любви и преданности, добра и зла околдует юных зрителей неповторимой атмосферой волшебства и станет настоящим подарком к Новому году!

Когда: 12 января в 12:00 и 17:00.

Адрес: Театр юных зрителей им. А. А. Брянцева, Пионерская площадь, 1, Большая сцена.

Фото: tyuz-spb.ru