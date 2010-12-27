Спектакль "Смешанные чувства"

Возрастное ограничение: 16+.

В спектакле "Смешанные чувства" играют Михаил Боярский вместе со своей женой Ларисой Луппиан. Главных героев пьесы связывает 30 лет дружбы семьями. Но теперь он стал вдовцом, а она — вдовой. Она потеряла любимого мужа и лучшую подругу, а он — единственного друга и преданную жену. Она хочет жить памятью о былом, а он пытается доказать, что для них еще возможно общее будущее.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru