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Спектакль "Смешанные чувства"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Смешанные чувства"

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Возрастное ограничение: 16+.

В спектакле "Смешанные чувства" играют Михаил Боярский вместе со своей женой Ларисой Луппиан. Главных героев пьесы связывает 30 лет дружбы семьями. Но теперь он стал вдовцом, а она — вдовой. Она потеряла любимого мужа и лучшую подругу, а он — единственного друга и преданную жену. Она хочет жить памятью о былом, а он пытается доказать, что для них еще возможно общее будущее.

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru

Теги: боярский и луппиан, смешанные чувства, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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