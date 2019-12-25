Спектакль "Смешанные чувства"

(16+).

Динамичная и лиричная комедия с Михаилом Боярским и Ларисой Луппиан в главных ролях.

Это история о двух героях, 30 лет дружащих семьями. Он – вспыльчивый, смешной и мелочный вдовец с чувством юмора. Она – гордая и ранимая вдова, максималистка, поставившая крест на личной жизни. Он потерял жену и единственного друга, а Она – любимого мужа и лучшую подругу. И теперь Он пытается доказать Ей, живущей памятью о былом, что для них еще возможно общее будущее и сильные чувства, и надежда красиво прожить оставшиеся годы вдвоем.

Спектакль идет 2 часа 30 минут с одним антрактом.

Цена билетов: от 7000 рублей

Место: Театр им. Ленсовета, Владимирский пр-т, 12

Фото: Театр им. Ленсовета