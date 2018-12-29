Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Следы материнских морей" поставлен по повести Марины Цветаевой "Мать и музыка". Автобиографическая проза посвящена детству поэтессы и главному человеку в ее жизни — матери. Мама Цветаевой была гениальной пианисткой, которая мечтала продлить себя в детях. Эта мечта трагически не осуществилась. Но ее настойчивость и музыка, которой она была полна, дали другие всходы.

В спектакле звучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, Вольфганга Амадея Моцарта, Роберта Шумана, Клода Дебюсси, Карла Черни, Камиля Сен-Санса, Фанни Мендельсон, Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Игоря Стравинского, Дмитрия Шостаковича.

Когда: 24 января в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru