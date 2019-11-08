Спектакль "Сказки Шута и Короля"

Спектакль пройдет в Karlsson Haus 3 июля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Вместе с артистами зрители отправятся туда, где ведьмы варят яд, гуляет нечисть и пугают чудовища. Вас ждет путешествие по местам, в которые зовет музыка "Короля и Шута".

Публика побывает на церемонии оплакивания Короля — вот только Король свою смерть не признаёт. Повеселится с Шутом, которому давно не до шуток. Зрители увидят Ведьму, которая, возможно, и забрала жизнь монарха.

Режиссер создал хоррор-мюзикл: отрубленные руки, танцующие ноги, внезапные головы, — все это увидят зрители на сцене.

Можно оплатить Пушкинской картой.

Фото: Karlsson Haus