Спектакль "Сказки Шута и Короля"

Вместе с артистами зрители отправятся туда, где ведьмы варят яд, гуляет нечисть и пугают чудовища. Вас ждет путешествие по местам, в которые зовет музыка "Короля и Шута".
Публика побывает на церемонии оплакивания Короля — вот только Король свою смерть не признаёт. Повеселится с Шутом, которому давно не до шуток. Зрители увидят Ведьму, которая, возможно, и забрала жизнь монарха.
Режиссер создал хоррор-мюзикл: отрубленные руки, танцующие ноги, внезапные головы, — все это увидят зрители на сцене.
Можно оплатить Пушкинской картой.
Фото: Karlsson Haus
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