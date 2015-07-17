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Спектакль "Синьор из высшего общества"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Синьор из высшего общества"

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Спектакль "Синьор из высшего общества" будет представлен 8 октября в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи, по которой поставлен спектакль, написана в 1956 году. Для комедии режиссер Дамир Салимзянов сделал новый перевод. 

Главным героем постановки стал завсегдатай светских мероприятий синьор Папагатто. Используя свои обаяние и знания, он легко общается с богатыми гостями и уносит со столов деликатесы для того, чтобы продать их и обеспечить семью. Однако в один момент мужчина понимает, что зря растрачивает свои таланты. 

Фото: pxhere 

Теги: комедия, театр имени ленсовета
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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