Спектакль "Синьор из высшего общества"

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи, по которой поставлен спектакль, написана в 1956 году. Для комедии режиссер Дамир Салимзянов сделал новый перевод.
Главным героем постановки стал завсегдатай светских мероприятий синьор Папагатто. Используя свои обаяние и знания, он легко общается с богатыми гостями и уносит со столов деликатесы для того, чтобы продать их и обеспечить семью. Однако в один момент мужчина понимает, что зря растрачивает свои таланты.
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