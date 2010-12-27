Спектакль "Шоколадный солдатик"

Возрастное ограничение: 12+.

Действие спектакля "Шоколадный солдатик" происходит в 1885 году в Болгарии во время войны. История повествует о жизни молодой девушки Райны. В ее спальню проникает швейцарский наемник в сербской форме в надежде уйти от погони и гибели. Поначалу Райна принимает сбежавшего офицера за труса. Со временем она обнаруживает в нем больше благородных качеств, чем в своем женихе, бравом болгарском офицере. Презрение и сарказм Райны сменяются состраданием и милосердием, а затем и любовью.

Продолжительность: 3 часа 10 минут

Адрес: улица Рубинштейна, 18/5, Основная сцена

Фото: mdt-dodin.ru