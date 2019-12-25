Спектакль "Шизгара"

Большая история о разных судьбах советских женщин.

Уникальная возможность заново окунуться в ушедшую эпоху и исчезнувшую страну. Пестрая история о женских судьбах с самыми волнительными вопросами для людей из 70-80хх годов прошлого века.

На сцене – палата роддома и десять женщин с их бесконечными историями о жизни. В одной комнате соседствуют учительница, стюардесса, чиновница, бездомная. Биография каждой из них – часть судьбы страны, прошедшей через самые громкие и значимые события. Несмотря ни на что, женщины оставались людьми с верой в светлое будущее.

Спектакль поставлен по роману Юлии Вознесенской "Женский Декамерон".

Цена билетов: от 300 рублей

Адрес: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской, Итальянская ул., 19

Фото: Театр им. В.Ф. Комиссаржевской