Спектакль "Шальные деньги" поставлен по пьесе Александра Островского. Пьеса рассказывает о наших сегодняшних проблемах. Мастер стремительной интриги и остроумного диалога с блеском раскрывает все эти черты.
Молодая и амбициозная творческая команда и блестящий актерский состав в совокупности с антикризисными рецептами Островского собираются в один высокохудожественный коктейль эстетического счастья.
В ролях: Кирилл Гребенщиков, Александр Носик, Борис Хвошнянский, Александр Лымарев, Ирина Чериченко, Мария Сластненкова, Андрей Шугов
Продолжительность: 2,5 часа
Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4
Фото: bileter.ru
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