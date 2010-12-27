Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Шальные деньги" поставлен по пьесе Александра Островского. Пьеса рассказывает о наших сегодняшних проблемах. Мастер стремительной интриги и остроумного диалога с блеском раскрывает все эти черты.

Молодая и амбициозная творческая команда и блестящий актерский состав в совокупности с антикризисными рецептами Островского собираются в один высокохудожественный коктейль эстетического счастья.

В ролях: Кирилл Гребенщиков, Александр Носик, Борис Хвошнянский, Александр Лымарев, Ирина Чериченко, Мария Сластненкова, Андрей Шугов

Продолжительность: 2,5 часа

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: bileter.ru