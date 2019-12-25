Спектакль "Счастье мое"

Жизнеутверждающая пьеса о прошлом, будущем и любви.

Советская пьеса Александра Червинского о послевоенной жизни. Как строить свое будущее? Можно ли жить, забывая тяжелое прошлое?

Это жизнеутверждающая история о связи времен и поколений. Юная пионервожатая Вика живет, помня о прошлом, Семен смотрит в будущее, отрекаясь от прошедшего. Кто же в итоге будет счастлив, несмотря на клейма ребенка врагов народа, с погибшими родителями и рожденным незаконно ребенком? Кто поистине умеет любить жизнь и родину?

Цена: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", ул. Народная, 1

Фото: театр "Мастерская"