Постановка о послевоенном времени в театре "Мастерская".

В четверг, 5 августа, на сцене петербургского театра "Мастерская" покажут спектакль "Счастье мое". Постановка расскажет о послевоенном времени, в котором люди пытаются начать новую жизнь: стараются забыть прошлое, с надеждой глядя в будущее.

Простая юная девушка Виктория мечтает о самых обыкновенных вещах. Она хочет стать пионервожатой, стоять на линейке и родить ребенка. Героиня встречает Семена, который мечтает быть дипломатом и посещать пышные приемы у английской королевы. Две противоположные мечты, две разные дороги, две судьбы. Но случайная встреча все меняет и порождает в Семене и Виктории нежную любовь, которая становится главным жизненным уроком и испытанием.

Когда: 5 августа в 19:00

Место: Театр "Мастерская" (ул. Народная, 1)

Продолжительность: 2 часа, 1 антракт

Возрастное органичение: 12+

Билеты: в кассах театра

Фото: vteatrekozlov.net