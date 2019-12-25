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Спектакль "Самая счастливая"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Самая счастливая"

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История о любви, дружбе, памяти (18+).

Спектакль поставлен по пьесе обладателя премии Тэфи Евгения Унгарда. Эта история очень проста и понятна – она о любви, дружбе, памяти и надежде.

В центре повествования – три подруги с разными судьбами, характерами и мечтами. Кумушки собираются поболтать очередным вечером, беседа обо всем да воспоминания о былом сменяются мыслями о будущем. А близость вдруг оборачивается враждой и разрывом.

Спектакль идет 1 час 15 минут.

Цена билетов: от 1000 рублей

Место: Театр на Васильевском, камерная сцена, Малый пр. В.О, 49

Фото: Театр на Васильевском

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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