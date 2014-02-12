Спектакль "С Чарльзом Буковски за барной стойкой" представят 11 марта в пабе Fiddler's Green. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

По сюжету спектакля старик Буковски вспоминает, как начинался его путь. Были бедность и съемные квартиры, подсобные работы и разгульные женщины, любовь, одиночество и безумие. На первом месте всегда находилось творчество.

Согласно легенде, те, кто отдал больше 50 лет жизни морю, попадают не в рай и не в ад, а в специальное место под названием Fiddlers Green. По поверью оно "в девяти милях от жилища Сатаны". Там много рома и табака, бесплатные портовые женщины и спокойные море с ветром.

Фото: pxhere