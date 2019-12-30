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Спектакль "С Чарльзом Буковски за барной стойкой"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "С Чарльзом Буковски за барной стойкой"

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Театр нового формата в живой обстановке.

Вовлекающий живой спектакль с одним из самых провокативных писателей прошлого века, Чарльзом Буковски. Зритель сможет сложить собственную картинку из сочетания истории писателя в наушниках и происходящего в баре. Случайные герои – посетители, бармены, завсегдатаи. Музыкальное оформление – рассказ Буковски. В его истории – воспоминания о бедности, разгульной жизни, одиночестве, любви и безумии на грани самоубийства. И о творчестве.

Цена: от 900 рублей

Место: Fiddler"s Green, Рубинштейна, 5

Фото: pixabay

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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