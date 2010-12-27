Спектакль "Русская матрица"

Возрастное ограничение: 18+.

Часто ли вы задумываетесь о том, что хорошо известные всем нам сказочные персонажи не просто воспоминания из детства, а матрица нашего коллективного национального сознания. Иван-дурак, Змей-Горыныч, Елена Прекрасная и другие были сотворены фантазией далеких предков, однако по-прежнему их характеры узнаваемы, а типажи актуальны.

В этом спектакле Иванушка отправляется на поиски правды и встречает на своем пути множество героев, среди которых Гора-Богатырь, Кощей Бессмертный и Баба Яга. Отыщет ли герой свою истину и не забудет ли возлюбленную Марью Моревну? Узнают зрители в конце постановки.

Когда: 28 февраля в 19:00.

Продолжительность: 2 часа 50 минут.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru