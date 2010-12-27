Спектакль "Русская матрица"

Возрастное ограничение: 18+.

Часто ли вы задумываетесь о том, что хорошо знакомые нам герои сказок – это не просто воспоминания из детства, а матрица нашего коллективного национального сознания? Иван-дурак, Змей-Горыныч, Елена Прекрасная, Чудо-Юдо и другие сотворены фантазией далеких предков, но по-прежнему их характеры узнаваемы, а типажи актуальны.

По сюжету "Русской матрицы", Иванушка-дурачок отправляется на поиски правды и встречает на своем пути множество героев. Например, Гора-Богатырь рассуждает о пользе созерцания вместо подвигов, Кощей Бессмертный проповедует добровольное вымирание человечества, а Баба Яга ищет простое женское счастье. Время и место действия постоянно колеблются между фантастикой и реальностью, прошлым и настоящим, сном и явью. Привычную сказку постановщики превратили в головокружительное и напряженное музыкальное странствие, напоминающее чем-то "Одиссею".

Когда: 13 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru