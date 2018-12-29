Спектакль "Русская матрица"

Возрастное ограничение: 18+.

Часто ли вы задумываетесь о том, что хорошо знакомые персонажи Иван-Дурак, Змей-Горыныч, Елена Прекрасная и Чудо-Юдо — не просто частица нашего детства, а матрица нашего коллективного национального сознания? Они сотворены фантазией наших далеких предков, но по-прежнему узнаваемы и актуальны.

В спектакле "Русская матрица" Иванушка отправляется на поиски правды и встречает на своем пути множество героев. Гора-Богатырь рассуждает о пользе созерцания вместо подвигов, Кощей Бессмертный проповедует добровольное вымирание человечества, а Баба Яга ищет женское счастье.

Время и место действия постоянно колеблются между фантастикой и реальностью, прошлым и настоящим, сном и явью. Этот миф художники-постановщики превратили в головокружительное и напряженное музыкальное странствие, напоминающее чем-то "Одиссею".

Когда: 24 января в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru