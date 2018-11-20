Спектакль "Ревизор"

Возрастное ограничение: 12+.

"Чему смеетесь? Над собой смеетесь!" – именно эти слова впервые произнес гоголевский Городничий в 1836 году на сцене Александрийского театра. Как известно, сам император Николай I присутствовал на премьере комедии и много смеялся.

Эта ситуация с мнимым ревизором, которую Гоголю подсказал Пушкин, и смешна, и нелепа, и одновременно грустна. Зрители могут увидеть, как на сцене рождается абсурд: когда перед страхом разоблачения за важного человека приняли "сосульку, тряпку".

Когда: 4 февраля в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Большая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru