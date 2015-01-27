Спектакль "Ревизор"

Спектакль покажут 9 декабря в КДЦ "Московский". Начнется постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 12+.

Филармония для детей и молодежи 26 ноября отмечает 20-летие спектакля Юрия Томошевского "Ревизор". Ближайший показ состоится 9 декабря.

Это классическая постановка, точное и безупречное сценическое воплощение гоголевского текста. Будут раскрыты злоупотребление положением, подобострастие, самодовольство, жадность, подлость... "Во глубине холодного смеха могут отыскаться горячие искры вечно могучей любви. И почему знать – может быть, будет признано потом всеми: кто льет часто душевные, глубокие слезы, тот, кажется, более всех смеется на свете," – писал Н. В. Гоголь.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия