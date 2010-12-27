Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Ревизор" поставлен по одноименной комедии Николая Васильевича Гоголя. Премьера состоялась в 1836 году в Александринском театре. На ней присутствовал сам Государь Император Николай I. Тогда он много смеялся и хлопал, а, выходя из ложи, сказал: "Ну, пьеска! Всем досталось, а мне – более всех!".

Сама ситуация с мнимым ревизором, которую Гоголю подсказал Пушкин, и смешна, и нелепа, и грустна одновременно. Из духа обыкновенной жизни на сцене рождается абсурд. Перед страхом разоблачения за важного человека принимают "сосульку и тряпку".

Продолжительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12

Фото: lensov-theatre.spb.ru