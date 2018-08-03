Возрастное ограничение: 12+.

Содружество актеров и музыкантов "Золотой Лев" представляет спектакль "Пять рассказов Шукшина", поставленный по произведениям русского писателя, режиссера и актера Василия Макаровича Шукшина.

В постановку включены такие рассказы автора, как "Волки", "Дядя Ермолай", "Жена мужа в Париж провожала" и другие. Украшением яркого и самобытного спектакля станет не только игра талантливого актера из Петербурга Владимира Борисова, но и живой баян, на котором играет Анатолий Родников.

Адрес: Арт-кафе "Подвалъ бродячей собаки", Итальянская улица, 4

Фото: bileter.ru