Спектакль "Шуры-муры" покажут 12 сентября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

"Шуры-муры" – миниатюры по Василию Шукшину в постановке Юрия Гальцева. Писатель родился в алтайской деревне Сростки в крестьянской семье. Когда ему исполнилось 25 лет, он поступил во ВГИК на режиссуру. Уже после первого фильма "Два Федора", где Василий Шукшин сыграл главную роль, стало понятно – в советском кинематографе появилась новая звезда. Снятый им по собственному сценарию "Живет такой парень", в 1964 году получил приз "Лев Святого Марка" на Венецианском кинофестивале за лучший фильм для детей.

Поставленный Юрием Гальцевым и Владимиром Глазковым спектакль основан на трогательных рассказах о людях. Главные роли в драме исполняют молодые актеры и актрисы, выпускники гальцевской мастерской, поскольку создатели стремились посмотреть на прозу Василия Шукшина глазами молодого человека и понять, что близко именно ему.

Фото: estrada.spb.ru