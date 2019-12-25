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Спектакль "Провинциальные анекдоты"
Сегодня, 18:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Провинциальные анекдоты"

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Возрастное ограничение: 16+.

"Провинциальные анекдоты" – это два полноценных мини-спектакля: "История с метранпажем" и "Двадцать минут с ангелом". Их действие происходит в маленькой провинциальной гостинице "Тайга". Туда по разным причинам съезжаются герои со всего Советского Союза. Персонажи спектакля не столько сатиричны, сколько комичны в своей простоте и типичности. Их проблемы кажутся сейчас просто смешными. Но анекдотические ситуации, в которые попадают герои, в итоге приводят их к неожиданному и драматическому финалу.

Длительность: 3 часа

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com

Теги: провинциальные анекдоты, театр комедианты
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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