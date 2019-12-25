Спектакль "Дурочка"

Действие "Дурочки" разворачивается в далеком XVII веке в Мадриде. У богатого испанского гранда две красивые и нежно любимые дочери на выданье. Одна – умница и красавица, но обделена наследством. Другая – богата, но ума в ней совсем нет.
Интриги опутывают дом старого гранда. Слуги разносят слухи, а потенциальные женихи готовы убить ради того, чтобы завоевать сердце возлюбленных. Но чувства разуму неподвластны, и в один прекрасный момент у "Дуры" обязательно появится удивительный учитель ЛЮБОВЬ.
Продолжительность: 2 часа 45 минут
Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44
Фото: komedianty.com
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