Спектакль "Прошлым летом в Чулимске"
Сегодня, 19:00
Спектакль представят 12 февраля в Молодежном театре на Фонтанке. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Творчество Александра Вампилова отличает глубокое проникновение в человеческие судьбы, а именно – в нравственную природу личности. Этот спектакль создан в тандеме художественного руководителя театра Семена Спивака и режиссера Ларисы Шуриновой. 

Покажут историю из жизни таежного райцентра. В частности, расскажут о юной Валентине, которая только начинает свой путь. Она тайно влюблена в Шаманова – следователя, недавно переехавшего в Чулимск. Сможет ли искренность и чистота Валентины изменить привычное течение жизни маленького городка? 

Фото: pxhere 

