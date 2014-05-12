Спектакль "Прошлым летом в Чулимске"

Спектакль представят 12 февраля в Молодежном театре на Фонтанке. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Творчество Александра Вампилова отличает глубокое проникновение в человеческие судьбы, а именно – в нравственную природу личности. Этот спектакль создан в тандеме художественного руководителя театра Семена Спивака и режиссера Ларисы Шуриновой.

Покажут историю из жизни таежного райцентра. В частности, расскажут о юной Валентине, которая только начинает свой путь. Она тайно влюблена в Шаманова – следователя, недавно переехавшего в Чулимск. Сможет ли искренность и чистота Валентины изменить привычное течение жизни маленького городка?

Фото: pxhere