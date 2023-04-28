Спектакль "Примадонны"

Комедию "Примадонны" покажут 25 октября в Театре на Литейном. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В спектакле "Примадонны" Сергея Морозова персонажи созданы для того, чтобы ими восхищались. При просмотре кому-то вспомнится фильм "В джазе только девушки", кто-то же увидит за неловкими смешными ситуациями и неразберихой шекспировские страсти.

Сюжет постановки строится на случайных стечениях обстоятельств, непредвиденных ситуациях, в которые попадают герои. Два безработных актера получают возможность завладеть многомиллионным состоянием. Станет известно, на что они готовы ради этого.

Фото: vk.com