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Спектакль "Примадонны"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Примадонны"

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Комедию "Примадонны" покажут 25 октября в Театре на Литейном. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В спектакле "Примадонны" Сергея Морозова персонажи созданы для того, чтобы ими восхищались. При просмотре кому-то вспомнится фильм "В джазе только девушки", кто-то же увидит за неловкими смешными ситуациями и неразберихой шекспировские страсти. 

Сюжет постановки строится на случайных стечениях обстоятельств, непредвиденных ситуациях, в которые попадают герои. Два безработных актера получают возможность завладеть многомиллионным состоянием. Станет известно, на что они готовы ради этого. 

Фото: vk.com 

Теги: комедия, театр на литейном
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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