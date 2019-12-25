Спектакль "Поллианна"

Возрастное ограничение: 12+.

11-летняя девочка после смерти отца переезжает в небольшой городок, в дом своей тети. Тетя Полли строга и властна, но девочка не привыкла жить по указке. У нее есть секрет – игра, которой ее научил отец. Смысл игры прост: находить радость в любой ситуации. И чем труднее найти радость, тем игра интереснее.

С появлением племянницы в унылом существовании самой тети Полли происходят изменения. Она открывает для себя всю прелесть жизни и пускают в нее некого симпатичного мужчину, отвергнутого когда-то навсегда.

Длительность: 2 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com