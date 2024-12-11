Спектакль "Плохие девчонки" представят 3 февраля во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля разные женщины оказываются в одно время в одном месте: Марта – учительница, которая выгорела на работе, Эмма – непредсказуемая хозяйка модного магазина и Рита – усталая, но преданная своей профессии, врач скорой помощи. Героини хотят изменить жизнь и стать счастливее. Получится ли у них? И так ли неудачны их судьбы, как они думают?

Увлекательная и полная комичных ситуаций постановка поднимает важные вопросы – о дружбе, самореализации, принятии себя и поиске истинного счастья.

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