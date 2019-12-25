Спектакль "Пенелопа"

Спектакль поставлен по одноименному рассказу Андрея Битова.

Спектакль поставлен по одноименному рассказу Андрея Битова, написанному в шестидесятые годы. Рассказ по праву считается шедевром русской прозы прошлого века.

Лобышев в ожидании зарплаты отправляется бродить по Петербургу и в темноте встречает девушку, в которую почти сразу влюбляется. Выход на свет разбил идеальные представления мужчины: девушка оказалась некрасивой и странной. Лобышев старается избавиться от новой знакомой, стыдясь взглядов других, но расставшись с ней понимает, в каких стереотипах погряз.

Цена: от 900 рублей

Место: театр "Мастерская", ул. Народная, 1

Фото: театр "Мастерская"