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Спектакль "Палачи" в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова
Сегодня, 19:00
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nastya960

Спектакль "Палачи" в Большом драматическом театре имени Г. А. Товстоногова

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Спектакль по пьесе Мартина Макдонаха с Олегом Басилашвили в главной роли.

Спектакль поставлен специально для выдающегося артиста по одноимённой пьесе современного британо-ирландского драматурга Мартина Макдонаха. Действие происходит в Англии в 1955 году, когда в стране отменили смертную казнь. А палачи совсем не сидят без дела, как думают многие. Они держат пабы, общаются с посетителями, ведут мирную (ну почти) семейную жизнь. А шумиха о новом законе приходится им только на руку. 

Место: Большой драматический театр имени Товстоногова (наб. реки Фонтанки, д. 65)

Цена: от 1000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: ВК/ БДТ имени Г. А. Товстоногова

Теги: спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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