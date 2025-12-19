  1. Главная
Спектакль "Отпуск по ранению"
Сегодня, 19:00
Спектакль "Отпуск по ранению"

Спектакль покажут 23 января в концертном зале "У Финляндского". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Филармония для детей и молодежи приглашает на постановку по повести Вячеслава Кондратьева. Этот спектакль – откровенный разговор со зрителем о выборе между долгом и предательством, честью и малодушием, самопожертвованием и благополучием. 

В центре истории оказывается лейтенант Володька, который после ранения получает отпуск на 40 дней и отправляется в родную Москву. Герой уже не может принять мирную жизнь. 

Музыка создаст эмоциональную атмосферу: простые мелодии вернут в то время, когда письмо с фронта было важнее всего, а танец под патефон мог быть последним. 

Фото: предоставлено организаторами мероприятия 

