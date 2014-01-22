Спектакль "Отдам бывшего в хорошие руки"

Комедию "Отдам бывшего в хорошие руки" покажут 18 октября во Дворце культуры "Выборгский". Начало – в 19:00. Для посетителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля история начинается с того, что "районный супермен" Игорь случайно спасает отчаявшуюся девушку Катю. После этого у них завязывается романтическая дружба.

Во время общения в гостях у Игоря дедукция Кати приводит ее к мысли, что он – маньяк. Пока хозяин квартиры отвлекся, девушка собиралась сбежать, но когда она вставляет ключ в замок, он ломается. Однако вскоре в дом приходит бывшая супруга Игоря – Мари.

Сюжет развивается непредсказуемо и комично, зрителей ожидает вечер легкого юмора и отличного настроения.

Фото: comedytheatre.ru