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Спектакль "Отцы и сыновья"
Сегодня, 19:00
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himif

Спектакль "Отцы и сыновья"

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Новый взгляд на тургеневскую классику (12+).

В театре на Литейном взглянули свежим взглядом на вечных "Отцов и детей" Тургенева. Театр пытается сам ответить на вопросы о сложных взаимоотношениях поколений, противостоянии общества и личности, ценности семьи, любви и одиночестве. Классика, заметили в театре, неизбежно становится современностью.

Спектакль-вопрос. Спектакль-размышление. Кем и каким должен быть каждый из нас в этом мире? Кто такой сегодня Базаров? Есть ли ему место в сегодняшнем обществе?..

театр на Литейном

Спектакль идет три часа с антрактом.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51

Фото: Театр на Литейном

Теги: театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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