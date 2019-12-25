Спектакль "Отцы и сыновья"

Новый взгляд на тургеневскую классику (12+).

В театре на Литейном взглянули свежим взглядом на вечных "Отцов и детей" Тургенева. Театр пытается сам ответить на вопросы о сложных взаимоотношениях поколений, противостоянии общества и личности, ценности семьи, любви и одиночестве. Классика, заметили в театре, неизбежно становится современностью.

Спектакль-вопрос. Спектакль-размышление. Кем и каким должен быть каждый из нас в этом мире? Кто такой сегодня Базаров? Есть ли ему место в сегодняшнем обществе?.. театр на Литейном

Спектакль идет три часа с антрактом.

Цена билетов: от 500 рублей

Место: Театр на Литейном, Литейный пр., 51

Фото: Театр на Литейном