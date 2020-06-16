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Спектакль "Остров заблудших душ"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Остров заблудших душ"

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Спектакль "Остров заблудших душ" представят 8 ноября во Дворце культуры имени Ленсовета. Начнется мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Этот спектакль создан для тех, кто устал от нравоучений и философских размышлений. Будет представлена история любви, измен, интеллектуальных поединков. 

Постановка сделана по одной из пьес ирониста Вуди Аллена Central Park West. В центре действия Филлис – психоаналитик и бизнес-леди, которая помогает состоятельным пациентам решить проблемы. Героиня думает, что ее семья идеальна, однако узнает об изменах мужа Сэма. Тогда женщина разбирается в их обстоятельствах и "разносит" любовницу по кирпичикам детских травм. 

Фото: la-teatr.ru 

Теги: дворец культуры имени ленсовета, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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