Спектакль "Остров заблудших душ"

Этот спектакль создан для тех, кто устал от нравоучений и философских размышлений. Будет представлена история любви, измен, интеллектуальных поединков.
Постановка сделана по одной из пьес ирониста Вуди Аллена Central Park West. В центре действия Филлис – психоаналитик и бизнес-леди, которая помогает состоятельным пациентам решить проблемы. Героиня думает, что ее семья идеальна, однако узнает об изменах мужа Сэма. Тогда женщина разбирается в их обстоятельствах и "разносит" любовницу по кирпичикам детских травм.
Фото: la-teatr.ru
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