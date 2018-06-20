  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Операция "Развод"
Сегодня, 19:00
539
Alena_Zinovieva

Спектакль "Операция "Развод"

0 0

Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Операция "Развод" — это искрометная и яркая комедия, главные роли в которой исполняют всеми любимые артисты театра и кино. Здесь кипят шпионские страсти, а действие сдобрено острыми шутками. Есть в этой постановке и что-то детективное, и драматическое. Потрясающая игра актеров и увлекательный сюжет на злободневную тему будут держать зрителей в напряжении до самого финала.

Продолжительность: 2 часа 30 мин

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru

Теги: операция развод, спектакль, театр эстрады им аркадия райкина
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Оставить комментарий