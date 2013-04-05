Спектакль "Операция "Развод" покажут 5 апреля во Дворце культуры "Выборгский". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Постановщик Александр Синотов выпустил авантюрную комедию, созданную в лучших традициях фильмов "Блеф", "Ва-Банк" и "11 Оушенов". В спектакле есть что-то детективное и драматическое. При этом "Операция "Развод" легка и динамична.

Обе части по-своему интересны, однако самое яркое действие ожидает зрителей ближе к финалу. Эта постановка из разряда тех, на которые хочется сходить снова, поскольку сюжет не надоедает, а актеры никогда не разочаровывают.

Фото: estrada.spb.ru