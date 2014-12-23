Спектакль "Онегин" представят 15 апреля во Дворце культуры имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

Создатели спектакля бережно отнеслись к пушкинскому слову, сохранив сюжет и историю, дополнив ее комментариями к роману. Еще в текст включены хулиганские эпиграммы самого А. С. Пушкина.

На сцену выйдут четыре персонажа: Онегин, Ленский, Татьяна и Автор. Моментами герои интерпретируют сюжет, иногда комментируют. Отдельное место в постановке занимает музыка. Она не фон и не атмосфера, а двигатель истории. Композитор Алексей Айги вступит в диалог с великими интерпретациями прошлого.

Фото: pxhere