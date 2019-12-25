Спектакль "Обыкновенное чудо"

Спектакль покажут 15 октября в ТЮЗе имени Брянцева. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Автор постановки – режиссер театра и кино Алексей Франдетти. Спектакль обращен к молодежи и зрителям старшего поколения, которые помнят одноименный советский фильм Марка Захарова.

Эта история о любви: в ней сила чувств персонажей "доходит до такой высоты, что начинает творить настоящие чудеса". В главных ролях будут звезды российского театра. Художник по костюмам – Виктория Севрюкова, обладательница "Золотой маски", заслуженный художник России.

Фото: пресс-служба ТЮЗа имени Брянцева