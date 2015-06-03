Спектакль "Новые приключения сестрицы Аленушки и братца Иванушки"

Постановку покажут в Театре "Плоды Просвещения" 15 июня. Начало в 12:00. Для зрителей старше 6 лет.

На сцене театра покажут сказку с оркестром. Сюжет придумала петербургский музыковед Наталья Энтелис. Она на протяжении многих лет сотрудничает с Филармонией для детей и молодежи, являясь ведущей авторского цикла программ для юных слушателей.

Главные герои сказки сестрица Аленушка и братец Иванушка попадают в волшебную страну, Король которой не любит музыку. Путешественники помогают правителю найти его дочь, избавляют принцессу от чар и возвращают ее домой. Теперь в королевстве будет все хорошо.

Афиша предоставлена организатором

Фото: Pxhere