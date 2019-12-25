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Спектакль "Номер 13"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Номер 13"

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Спектакль покажут 5 ноября в ДК "Выборгский". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету помощник премьер-министра Великобритании решил провести вечер в отеле с секретаршей своего политического оппонента. Однако свидание прерывает страшная находка – труп в окне гостиничного номера. 

На пути постоянно возникают то надоедливые сотрудники отеля, то ревнивый муж, то супруга. Каждая попытка выкрутиться лишь сильнее запутывает героев. 

В составе исполнителей возможны изменения без дополнительного уведомления.

Фото: пресс-служба Московского театра комедии 

Теги: спектакль, театр
Категории: Театр, Куда сходить в Петербурге,

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