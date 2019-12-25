Спектакль "Ночь нежна"

Спектакль покажут 10 сентября в "Мастерской". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Постановка основана на романе Фрэнсиса Скотта Фицджеральда "Ночь нежна". Один из самых ярких писателей межвоенного периода использовал в произведении элементы собственной биографии. Его супруга Зельда, как и героиня Николь, страдала шизофренией. Их жизнь напоминала фейерверк.

Герои книги – врач-психиатр Дик Дайвер и жена Николь – представители богатой чикагской аристократии. Они ведут богемный образ жизни. После женитьбы на Николь Дику приходится совмещать две роли – мужа и врача, в результате чего их брак терпит крах.

Спектакль Андрея Аладьина в свою очередь сосредоточен вокруг темы условности нормы. Режиссера интересует граница между здоровьем и болезнью, актером и ролью, искусством и жизнью...

Фото: пресс-служба театра "Мастерская"