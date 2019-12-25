Спектакль "Несказка"

Спектакль представят 14 сентября в "Невидимом театре". Начнется постановка в 20:00. Возрастное ограничение: 16+.

"Несказку" сочинили три женщины: Алессандра Джунтини, Арина Лыкова и Настя Колесина. Сложилась постановка из историй о бытовом насилии, рефлексий, наблюдений, небольших экспериментов и ответов на вопросы, которые создательницы задавали себе в процессе осмысления материала.

Это спектакль-исследование на тему гендерного (не)равноправия. В нем абьюз рассматривается под увеличительным стеклом. Каким он бывает? Всегда ли мы его замечаем? Что с ним вообще делать?

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