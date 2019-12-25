  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Глубокое синее море"
Сегодня, 19:00
186
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Глубокое синее море"

0 0

Спектакль представят 6 октября в Молодежном театре на Фонтанке. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Пьеса Теренса Рэттигана посвящена любви и человеческим отношениям. Название происходит от английской поговорки "Между дьяволом и глубоким синим морем", которая напоминает о трудности выбора между двумя условиями. 

Сюжет вмещает сложнейший лабиринт мыслей и эмоций Хестер Коллер – замужней женщины средних лет, внезапно полюбившей бывшего военного летчика. Любовь захватывает героиню целиком и заставляет уйти от мужа. Однако ответное чувство Фредди оказывается коротким и поверхностным. 

Фото: пресс-служба Молодежного театра на Фонтанке 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии